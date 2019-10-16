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16.10.2019 - 08:28 | | Milliyet

Deschamps'tan centilmenlik! 'Çok özel bir takımsınız'

Fransa Milli Takımı'nın teknik patronu Deschamps'ın maçtan sonra A Milli Takımımız'ın soyunma odasına giderek "Çok iyi ve çok özel bir takımsınız. Grupta bulunduğunuz yer kesinlikle tesadüf değil" dediği öğrenildi.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps maçtan hemen sonra A Milli Takımımız’ın soyunma odasına giderek centilmenlik örneği gösterdi.

Ay-yıldızlı oyuncular için övgü dolu ifadeler kullanan Fransız çalıştırıcının, “Çok iyi ve çok özel bir takımsınız. Grupta bulunduğunuz yer kesinlikle tesadüf değil. Evet, kadro genç ama yakın gelecekte çok daha iyi işler başarabilecek bir takımınız var. En önemlisi de zor gol yiyen bir ekipsiniz” dediği öğrenildi.
Öte yandan Fransız medya mensuplarının maçtan sonra özellikle Lille’de forma giyen Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’ya ilgi gösterdikleri kaydedildi.

Zeki Çelik’in sakatlığıyla ilgili bilgi alan Fransızların, Yusuf Yazıcı ile de sohbet ettikleri ifade edildi.

Deschampstan centilmenlik Çok özel bir takımsınız

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