Dev derbi! Beşiktaş - Galatasaray

Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 346. kez birbirine rakip olacak. 22 Ağustos 1924’te Beşiktaş’ın 2-0’lık galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette, geride kalan 345 maçın 122’sini Galatasaray, 110’unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 452 golle karşılık verdi.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 122 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği maçlarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 35 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 kez eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 128 gol attı.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş’ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

CEZALI: Ö. Bayram (G.Saray)

SAKAT: Burak (Beşiktaş), Falcao (G.Saray)



Kartal’da Burak şoku

Kartal, Galatasaray derbisinin son hazırlığını dün akşam gerçekleştirdi ve kampa girdi. Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda ısınma koşusu ve 5’e 2 pas programının ardından taktik çalışmalar yaptı. Avcı’nın yaklaşık 1,5 saat süren idmanda dev maçın taktik provası üzerinde durduğu belirtildi.



Sakatlığı yüzünden Braga maçında forma giyemeyen ve yoğun tedaviyle derbiye yetiştirilmeye çalışılan Burak Yılmaz ağrıları sürdüğü için son antrenmana katılmadı. Teknik heyetle görüşerek durumuyla ilgili bilgi veren golcü oyuncu kamp kadrosunda da yer almadı. Burak’ın yokluğunda Umut Nayir’e ilk 11’de şans tanıması beklenen Abdullah Avcı’nın, N’Koudou ve Diaby’yi de hamle oyuncuları olarak ikinci yarı sahaya sürmeyi planladığı vurgulandı. Kartal’da Braga maçında riske edilmeyen Atiba ve Lens ise derbide ilk 11’de sahaya çıkacak.

Galatasaray kampa girdi

Beşiktaş derbisinin son hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Galatasaray, çalışmanın ardından kampa girdi.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen çalışmada sarı-kırmızılılar derbinin taktiğini denedi. Oyuncularından maçta isteklerini sıralayan tecrübeli teknik adam, rakibin zaaflarını anlattı. Beşiktaş’ın yediği gollerin analizini yaptırıp, bunları öğrencilerine anlatan Terim, savunma konusunda da uyarılarını gerçekleştirdi.