Dev derbide Inter, Milan'Ä± devirdi! Zirveye oturdu...
Milano derbisinde Inter, Milan'Ä± 2-0 yendi.Â
Ä°talya Birinci Futbol Ligi'nin 4. haftasÄ±ndaki Milano derbisinde Inter, Milan'Ä± 2-0 yendi.Â
Milano'daki San Siro StadÄ±'nda oynanan haftanÄ±n Ã¶nemli maÃ§Ä±nÄ±, hakem Daniele Doveri yÃ¶netti. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda iki takÄ±m da bulduÄŸu gol pozisyonlarÄ±nÄ± deÄŸerlendiremedi.
MaÃ§Ä±n 49. dakikasÄ±nda konuk ekip Inter, Marcelo Brazovic ile 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. 78. dakikada mavi-siyahlÄ± takÄ±m, BelÃ§ikalÄ± golcÃ¼sÃ¼ Romelu Lukaku ile farkÄ± 2'ye Ã§Ä±kardÄ±: 0-2.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmada baÅŸka gol olmayÄ±nca Inter, derbiden 3 puanla ayrÄ±lan taraf oldu ve puanÄ±nÄ± 12'ye yÃ¼kseltti. Derbiyi kazanan Inter, 4'te 4 yaparak, maÃ§ fazlasÄ±yla Juventus'a kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± liderlik koltuÄŸunu geri aldÄ±.Â Hakan Ã‡alhanoÄŸlu, ilk 11'de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta 64 dakika sahada kaldÄ±.
Ev sahibi olduÄŸu derbiyi kaybeden Milan ise bu sezonki ikinci yenilgisini yaÅŸadÄ±, puan cetvelinde 6 puanla 9. sÄ±rada yer aldÄ±.