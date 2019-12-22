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22.12.2019 - 18:39 |

Dev derbide Van Persie sürprizi

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Robin Van Persie, Beşiktaş derbisi için ilginç bir paylaşım yaptı. Hollandalı yıldız maçı izlemek üzere Kadıköy'e geldiğinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Dev derbide Van Persie sürprizi

Celal Umut Eren 

Hollandalı yıldız, İstanbul'da Kadıköy'de stat dışında bir fotoğraf paylaşarak, 'Derbi günü-Fenerbahçe' mesajını geçti. 

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Ardından stada giren Van Persie, özel olarak locada maçı takip etttiği anları paylaştı.

Van Persie'nin derbiye gelmesini şaşkınlıkla karşılayan Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada yorumlarını dile getirdi.

Atiba, derbi öncesi böyle konuşmuştu

 

 

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