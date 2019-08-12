Dev heyecana geri sayım!

UEFA Süper Kupa’da dev heyecan için geri sayıma geçildi. 14 Ağustos Çarşamba günü, Vodafone Park’ta gerçekleşecek büyük final öncesi hazırlıklar tamamlandı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi’nin kazananı Chelsea arasındaki şampiyonluk maçı için dünyanın gözü İstanbul’da olacak.

41 bin kapasiteli statta şu anda tüm çalışmalar bitmiş durumda. 2016 yılından itibaren yenilenerek faaliyete geçen Vodafone Park, ilk kez böylesine bir finale ev sahipliği yapacak. Bu zorlu mücadele öncesi ilk hamle basın tribününe yapıldı.

Dünyanın dört bir tarafından gelecek basın mensupları için kapasite 3 katına çıkarıldı. Tüm çalışma koşulları UEFA’nın istediği gibi yeniden gözden geçirildi. Taraftarlar için de rahat edebilmeleri adına tüm stat hazır hale getirildi. Liverpool ve Chelsea taraflarının hangi kapıdan, hangi yoldan ve nasıl girekecekleri tek tek belirlendi. Sahanın zemini de bakımlarla kusursuz bir noktaya ulaştı.



Stat çevresinde de hem güvenlik açısından hem de taraftarların rahat etmesi bakımından tüm detaylar düşünüldü. UEFA’nın yayın organlarında da Vodafone Park’ın adım adım son haline geldiği duyuruldu. İstanbul’un şehir olarak böylesine organizasyonlar için deneyimli olduğu; 2005 Şampiyonlar Ligi finali ve 2009 UEFA Kupası finaliyle gösterildi.



Tüm şehir çalışacak

Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa finali için İstanbul Büyükşehir Belediyesi de seferber oldu. Hem ulaşım konusunda hem de stat etrafında özel etkinliklerle taraftarların güzel bir gün geçirmesi sağlanacak.

Akreditasyonu olan basın mensupları ve bileti olan taraftarlar, ulaşımdan ücretsiz faydalanacak. İstanbul’da ek seferlerle ulaşımın aksamaması sağlanacak. İstanbul Emniyeti de tüm şehirde 24 saat görev alarak, herhangi bir sıkıntının olmamasını sağlayacak.

‘Eşsiz manzara’

Vodafone Park’ın Süper Kupa’ya ev sahipliği yapacak olması İngiltere’de de yakından takip ediliyor. İki İngiliz ekibinin finalde karşılaşacak olması nedeniyle mücadelenin oynancağı stat yakından incelendi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Vodafone Park’ın şehrin kalbinde olduğu ve eşsiz bir İstanbul manzarasına sahip olduğu belirtildi. Stattan, İstanbul boğazının gözüktüğü aktarıldı. Öte yandan, tarihiyle de köklü bir stat olduğu bildirilirken, Türk futbolu için unutulmaz anların yaşandığı anımsatıldı.