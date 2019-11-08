Dev turnuvanın startı verildi

Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası, Antalya’da başladı. Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonda, dünya çapında sıralamaya giren 74 sporcunun yanı sıra Türkiye’den Taner Yamaç da katıldı. Turnuvada, son iki senenin şampiyonu Justin Rose’un yanı sıra European Tour’un genel klasman lideri Bernd Wiesberger, 2016 Masters şampiyonu Danny Willett gibi isimler yer alıyor.



İlk gün mücadeleleri sonunda İngiliz Tom Lewis ve Avusturyalı Matthias Schwab eksi 7 vuruşla zirveyi paylaştı. ABD’li David Lipsky, Belçikalı Thomas Pieters ve İsveçli Alex Noren eksi 6 vuruşla onları takip etti. Organizasyon, Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.