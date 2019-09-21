Dev yumurtlamayı görün!

İRFAN KURTULMUŞ

Beşiktaş’ın UEFA Ligi’nde deplasmanda Slovan Bratislava’ya kaybetmesinde büyük rol oynayan Alman kaleci Loris Karius’un yenen ilk goldeki gafı Danimarka medyasında geniş yer buldu.



Ülkenin önde gelen tabloid gazetelerinden Ekstra Bladet internet sitesinden, golün videosuyla birlikte, “Tekrar oldu-Karius’un dev yumurtlamasını görün” başlığıyla Alman kalecinin bu tür hatalardan vazgeçemediği belirtildi. Haberde, “Öyle görünüyor ki, kafa vuruşları kesinlikle Karius’un en sivri yeteneklerinden değil” yorumu yapıldı.



İspanyol Marca gazetesi de, “Karius’tan açıklanamayan bir başka hata daha” başlığını attı.



