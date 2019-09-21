Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşDev yumurtlamayı görün!
21.09.2019 - 08:00 |

Dev yumurtlamayı görün!

Alman kaleci Loris Karius’un yenen ilk goldeki gafı Danimarka medyasında geniş yer buldu.

Dev yumurtlamayı görün!

İRFAN KURTULMUŞ

Beşiktaş’ın UEFA Ligi’nde deplasmanda Slovan Bratislava’ya kaybetmesinde büyük rol oynayan Alman kaleci Loris Karius’un yenen ilk goldeki gafı Danimarka medyasında geniş yer buldu.

Ülkenin önde gelen tabloid gazetelerinden Ekstra Bladet internet sitesinden, golün videosuyla birlikte, “Tekrar oldu-Karius’un dev yumurtlamasını görün” başlığıyla Alman kalecinin bu tür hatalardan vazgeçemediği belirtildi. Haberde, “Öyle görünüyor ki, kafa vuruşları kesinlikle Karius’un en sivri yeteneklerinden değil” yorumu yapıldı.

İspanyol Marca gazetesi de, “Karius’tan açıklanamayan bir başka hata daha” başlığını attı.

İnanılmaz pozisyon! Gole izin vermediler...
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İndirim bile yapmışlar!

İndirim bile yapmışlar!

Kavgayı bırak tehlikeye bak!

Kavgayı bırak tehlikeye bak!

Dev yumurtlamayı görün!

Dev yumurtlamayı görün!

Sağ açık bile oynar stoper oynamaz

Sağ açık bile oynar stoper oynamaz

Sıradaki Haber