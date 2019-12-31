Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Devler Disiplin Kurulu'na sevk edildi
31.12.2019 - 12:24 | | AA

Devler Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, "Çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Jahovic (Yeni Malatyaspor), Yasin Pehlivan (G.Birliği), Barrow (Denizlispor) kural dışı hareketi, G.Birliği'nde forma giyen Nadir Çiftçi ise hakaret nedeniyle kurula sevk edildi.

Devler Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 9 Süper Lig takımını Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, ligin 17. haftasında oynanan maçların ardından çeşitli nedenlerden dolayı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Gaziantep FK, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'un kurula sevk edilmesine karar verdi.

Gençlerbirliği'nin Beşiktaş ile yaptığı maçta kırmızı kart gören kırmızı-siyahlı oyuncular Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'ın yanı sıra Yukatel Denizlispor oyuncusu Modou Barrow ve BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Adis Jahovic'in de disiplin kuruluna sevki kararlaştırıldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
2019-2020 Sezonu Süper Lig takım harcama limitleri belirlendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor, Eskişehirspor ve Altay da kurula sevk edilen takımlar arasında yer aldı.

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ve oyuncu Ümit Kurt ile Altaylı futbolcu İbrahim Öztürk'ün kurula sevk edilmesine karar verildi.

Devler Disiplin Kuruluna sevk edildi

Juventus'un 2019'da attığı en iyi goller
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İlk yarının en hırçını Beşiktaş oldu

İlk yarının en hırçını Beşiktaş oldu

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni yıl mesajı yayımladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni yıl mesajı yayımladı

Beşiktaş, 2019'da umduğunu bulamadı

Beşiktaş, 2019'da umduğunu bulamadı

Cavanda’nın başı dertte

Cavanda’nın başı dertte

Sıradaki Haber