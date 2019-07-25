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25.07.2019 - 01:47| İHA

Devler Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

Devler Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları oynanan 7 karşılaşmayla tamamlandı. Rövanşların 30-31 Temmuz'da yapılacağı maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Celtic: 5 - Nomme Kalju: 0
BATE Borisov: 2 - Rosenborg: 1
Ferencvaros: 3 - Valletta: 1
Maribor: 2 - AIK: 1
Cluj: 1 - Maccabi Tel Aviv: 0
Kızılyıldız: 2 - HJK Helsinki: 0
Dundalk: 1 - Karabağ: 1

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