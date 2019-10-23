Devler Ligi'nde Ajax'ın konuğu Chelsea! Kritik maç Misli.com'da...

Geçtiğimiz sezon dev bütçeli kulüplerin arasından sıyrılarak genç kadrosuyla finalin kapısından dönen Ajax uzun yıllar hatırlanacak bir hikâyeye imza atmıştı. Bu yıl da kaldığı yerden devam eden Hollanda temsilcisi gruba Valencia ve Lille’i 3-0 yenerek başladı. En önemlisi De Ligt ve de Jong gibi isimleri kaybetmelerine rağmen süreklilik yakalamış olmaları. Bu sezon da David Neres ve Donny van de Beek gibi isimleri yüksek paralara satmaları olası. Chelsea ise kritik bir noktada bulunuyor. Evinde Valencia karşısında aldığı mağlubiyeti Lille deplasmanında telafi etmiş olsalar da bu maçta alacakları olası mağlubiyet işleri zora sokabilir. Öte yandan defansta Andreas Christensen ile orta sahanın Ruben Loftus-Cheek, Ross Barkley ve N’Golo Kante gibi önemli isimleri eksik. İngiliz ekibinde orta alanın yükü Jorginho ve Kovacic’in omuzlarında olacak.

ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

- Ajax Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı son 3 maçın hem ilk yarısını hem ikinci yarısını önde tamamladı.

- Ajax Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı son 7 karşılaşmanın 6’sında minimum 2 gol attı.

- Chelsea’nin bu sezon çıktığı 13 resmi maçın 10’unun ilk yarısında gol oldu.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si Ajax’ın kazanacağı görüşünde.

- Üyelerin %26’sı ise 1.5 gol üstü seçeneğini tercih etmiş durumda.

MİSLİ.COM YORUMCUSU KERİM CAN ÖZDAL’IN TERCİHİ

Grupta 2'de 2 yapan Ajax, son yıllardaki müthiş yükselişini ayrılan yıldız isimlerine rağmen bu sezon da sürdürecek gibi. Frank Lampard'ın göreve geldiği ve transfer yasağı sebebiyle genç oyuncuların yer aldığı bir kadroyla yola çıkan Chelsea, bir nevi 'Feda' dönemi yaşıyor. Takımı ve ligi çok iyi bilen Lampard'ın oyun anlayışında gittiği değişiklik ve genç oyuncuların yüksek motivasyonu Ingiliz ekibinin oyununu keyifli hale getiriyor ama bu geçiş döneminde sonuç almak kolay değil. Ajax da zorlu bir rakip. Maçın ilk yarısında çok yüksek tempo beklemiyorum, taraflar birbirini tartacaktır. İlk yarı 1.5 altı tercihi ideal duruyor.