Devler Ligi'nde gol yağmuru! City ve Tottenham çok farklı...

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında 8 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda A, B, C ve D gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Geçen yılın finalisti Tottenham, sahasında gecenin farklı skoruna imza attı. İngiltere ekibi, B Grubu mücadelesinde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 5-0 ile geçti. Tottenham'ın gollerini 9 ve 72. dakikalarda Harry Kane, 16 ve 44. dakikalarda Son Heung-min, 57. dakikada Erik Lamela kaydetti.

Bir diğer İngiltere ekibi Manchester City, C Grubu'nda İtalya temsilcisi Atalanta'yı 5-1'lik skorla geçti. Ev sahibi Manchester City'nin gollerini ikincisi penaltıdan olmak üzere 34 ve 38. dakikalarda Sergio Agüero, 58, 64 ve 69. dakikalarda Raheem Sterling attı. Atalanta'nın tek golünü 28. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovskyi buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Club Brugge (Belçika) - PSG (Fransa): 0-5

Galatasaray - Real Madrid (İspanya): 0-1

Olympiakos (Yunanistan) - Bayern Münih (Almanya): 2-3

Tottenham (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan): 5-0

Manchester City (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 5-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-2

Juventus (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-1

Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0