Devler Ligi'nde Inter'in konuğu Dortmund! Kritik maç Misli.com'da...

Serie A’da bu sezon yakaladığı çıkışla Juventus’u tehdit eden Inter son olarak deplasmanda Sassuolo’yu 4-3 mağlup ederek haftayı moralli kapattı. Yine de ikinci yarıda yedikleri goller onlar adına önemli bir ikazdı. Şampiyonlar Ligi’nde ise henüz galip gelebilmiş değiller. İlk maçta sahasında Slavia Prag ile yenişemeyen İtalyanlar gruptaki ikinci karşılaşmasında ise Barcelona’ya 2-1 mağlup oldu. Dortmund karşılaşması onlar için son fırsat gibi görünüyor.Lucien Favre ile ikinci sezonuna giren Dortmund daha golcü bir kimliğe büründü. Inter’in Sassuolo karşısında yediği goller de hiç şüphesiz onları heveslendirdi. Öte yandan F Grubu’nda çıktıkları iki karşılaşmada henüz gol yemeyen Almanlar Conte’nin 3-4-3’üne karşı ciddi bir sınav verecek.Ev sahibinde uzun süreli sakatlığı bulunan Alexis Sanchez forma giyemeyecek. Borussia Dortmund’da ise Paco Alcacer, Marco Reus, Lukas Piszczek ve Marcel Schmelzer öneli eksikler.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Inter’in bu sezon çıktığı 10 resmi maçın tümünde gol atıldı.

- Dortmund’un bu sezon Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 10 resmi maçın 8’inin ilk yarısında gol oldu.

- Dortmund’un bu sezon Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 10 resmi maçın 6’sında karşılıklı gol oldu.

- Inter’in çıktığı son 4 maç karşılıklı gollerle tamamlandı.

KİM NE OYNUYOR?

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek kritik karşılaşmada taraf bahsi ön plana çıkıyor. Maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i ev sahibi Inter’in kazanacağını düşünürken üyelerin %27’si 1.5 üst seçeneğine şans vermiş.

MİSLİ.COM İDDAA UZMANI CANER İŞBEĞENDİREN’İN YORUMU

Inter, Devler Ligi’ne pek de parlak başlamadı. Dortmund karşısında galip gelemedikleri takdirde ilk 2 şanslarını da büyük ölçüde yitirebilirler. Dolayısıyla iç saha faktörü de yanlarındayken reaksiyon göstermek istiyorlar. Dortmund ise en son Gladbach’ı evinde mağlup etti. Alman temsilcisinin bu sezon Barcelona dışında skor bulmadığı maç yok! Zorlu karşılaşmada da en mantıklısı golleri değerlendirmek olacak. Her iki ekibin de fileleri havalandıracağı kanaatindeyim.