Devler Ligi'ne Mourinho damgası! Müthiş geri dönüş...

Mourinho yeni takımı ile ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkarken maça yine damgasını vurdu.

Mourinho'nun takımı, sahasında konuk ettiği Olympiacos karşısında 19. dakikada 2-0 geri düştü. Olympiakos 6. dakikada El-Arabi ve 19. dakikada Semedo'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Bu gollere cevap 45+1'de Dele Alli'den geldi. İlk yarı Olympiakos'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Tottenham'da Harry Kane skoru 2-2 yaptı. Tottenham 73. dakikada Aurier attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi. Kane 77. dakikada durumu 4-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Mourinho'nun öğrencileri sahadan 4-2 galip ayrıldı.