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27.11.2019 - 01:25 | | Skorer

Devler Ligi'ne Mourinho damgası! Müthiş geri dönüş...

Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos karşısında 2-0 geride olduğu maçı 4-2 kazanmayı başardı.

Devler Ligi'ne Mourinho damgası! Müthiş geri dönüş...

Mourinho yeni takımı ile ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkarken maça yine damgasını vurdu.

Mourinho'nun takımı, sahasında konuk ettiği Olympiacos karşısında 19. dakikada 2-0 geri düştü. Olympiakos 6. dakikada El-Arabi ve 19. dakikada Semedo'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Bu gollere cevap 45+1'de Dele Alli'den geldi. İlk yarı Olympiakos'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Tottenham'da Harry Kane skoru 2-2 yaptı. Tottenham 73. dakikada Aurier attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi. Kane 77. dakikada durumu 4-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Mourinho'nun öğrencileri sahadan 4-2 galip ayrıldı.

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