Devler umut veriyor

ÜMİT AVCI

A Milli Basketbol Takımımız, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul’daki ilk hazırlık maçında Senegal’i farklı yendi: 94-59. Senegal karşısında sonuçtan bağımsız olarak sahada istediklerimizi başarmak anlamında umut verici bir 40 dakika izlendi. Maçın ilk dakikalarındaki hücum şanssızlığını, geçiş hücumlarındaki başarısıyla atlatan ekibimiz, ilk periyodu 21-6 önde bitirdi. Savunma ribauntları sonunda rakip alana çok çabuk geçmeyi başaran milliler, devreyi de 38-27 galip tamamladı.



2. yarıda takıma geç katılmasına rağmen hazır görünen Ersan ve Furkan’ın skoru sırtlaması, aranın açılmasını sağladı ve son çeyreğe 70-44 galip giren milliler, maçı çok rahat tamamladı. Millilerimizin düzeninde 4 numaradan gelecek şut katkısı çok önemli yer teşkil ederken, Ersan’ın 5’te 3, Metecan’ın 3’te 2, Berkan’ın da 1’de 1 isabeti olumlu noktalardandı. Maça ilk 5 başlayan Ege ile Sertaç da görevlerini başarıyla yaptı. Son periyotta oyuna girip çift haneli skor bulan Yiğit Arslan da dikkat çekti. TBF yöneticisi Hüseyin Beşok, milli takımı bırakan Sinan Güler’e maç öncesi, giydiği milli formayı anı olarak hediye etti. Ay-yıldızlılar, bugün 19.00’da, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Ürdün’ü konuk edecek.

TOTAL renk getirdi

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in katıldığı imza töreniyle kısa süre önce ‘Basketbol Milli Takımları Ana Sponsoru’ olan TOTAL, maça renk kattı. Oyunun durduğu anlarda seyircilere dağıttığı ürünlerle ortamı hareketlendirirken, devre arasında da akaryakıt ödüllü yarışma düzenleyerek izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.



Türkoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada “Demirören ailesine ne kadar teşekkür etsek azdır. Başta Erdoğan amcamız olmak üzere bütün Demirören ailesi sporun içinde yer aldı. TOTAL’in milli takım için çektiği reklam filminde tüm sporcularımız çok keyif aldı” dedi.