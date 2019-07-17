Devlerin tarihi kapışması

CELAL UMUT EREN

Avrupa futbolunda transfer heyecanı yaşanıyor. Yaz transfer dönemi tarihin en hareketli günlerinden geçiyor. Avrupa’nın en önemli iki ligi; Premier Lig ve La Liga’da üst üste rekorlar kırılıyor.

La Liga’da 1 milyar euroyu aşan transfer harcamalarıyla yeni bir rekor kırıldı. Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, flaş isimlere arka arkaya imza attırdı. Real Madrid, Eden Hazard başta olmak üzere transferlere toplamda 303 milyon euro harcadı. Barcelona’da Frankie De Jong ve Antoine Griezmann için toplamda 200 milyon euro harcandı. Atletico Madrid de Joao Felix’e yaptığı 126 milyon euroluk bir harcamayla öne çıktı.

Sevilla (99 milyon euro) ve Valencia (63 milyon euro) ise bu üç büyüğü takip etti.İngiltere’de en çok para harcanan dönem yaşanıyor. Şimdiye kadar 700 milyon euro rakamına yaklaşıldı. Manchester City, Atletico Madrid’den Rodri’yi 70 milyon euroya kadrosuna kattı. Tottenham’ın 62 milyon euroluk Ndombele transferi de göze çarpanlardan. Chelsea’nin Kovacic için 46 milyon euro harcaması da diğer ayrıntı oldu.

Yeni üçgen!

Barcelona’nın transferde Antoine Griezmann’ı kadrosuna katmasından sonra yeni bir gündem ortaya çıktı. Daha önce Messi-Suarez-Neymar üçlüsüyle öne çıkan Barça, şimdi de Messi-Suarez-Griezmann üçlüsüyle sahne alacak.

Atletico Madrid’den rekor

İspanya La Liga’da oyuncu satışlarından toplamda 303 milyon euroyu kasasına koydu. 120 milyon euro Antoine Greizmann için gelirken, 70 milyon euroya satılan Rodri de etkili oldu.