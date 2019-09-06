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HaberlerBeşiktaşDiaby ilk kez antrenmana çıktı! Arkadaşlarıyla tanıştı...
06.09.2019 - 14:28| İSTANBUL (AA)

Diaby ilk kez antrenmana çıktı! Arkadaşlarıyla tanıştı...

Beşiktaş'ta izinden dönen Abdoulay Diaby, takım arkadaşlarıyla tanıştı ve düz koşu yaptı.

Diaby ilk kez antrenmana çıktı! Arkadaşlarıyla tanıştı...

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmana, milli takımlarda olan futbolcular ile tedavilerine devam edilen Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'un katılmadığı aktarıldı.

İzinden dönen yeni transfer Abdoulay Diaby'nin ise takım arkadaşları ile tanıştığı ve düz koşu yaptığı ifade edildi.

Beşiktaş, yarın Ümraniyespor ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.

 

 

 

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