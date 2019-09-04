Diaby’ye Visca rolü

SERDAR SARIDAĞ

Transferin son günü sürpriz bir şekilde Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Abdoulay Diaby, siyah-beyazlı takımın gizli forveti olacak. Medipol Başakşehir döneminde Edin Visca’yı dört sezon boyunca hücum organizasyonlarının en önemli ismi olarak kullanan Teknik Direktör Abdullah Avcı, Malili yıldız Diaby’ye aynı görevleri yükleyecek.

Her iki kanadın yanı sıra santrfor pozisyonunda görev yapabildiği için tercih edilen Diaby’nin, Club Brugge’deki performansına yaklaşması durumunda bile siyah-beyazlı takıma büyük katkı vereceğine inanılıyor.

Hücumun jokeri

Bir yıl kiralanan ve 5 milyon euro satış opsiyonu bulunan yetenekli futbolcuyu 3. bölgenin her yerinde kullanacak olan Abdullah Avcı’nın, böylece bu alandaki diğer futbolcuların üzerindeki yükü de azaltmayı hedeflediği aktarıldı.

Diaby takviyesiyle hem Ricardo Quaresma’nın boşluğunu doldurmak hem de Burak Yılmaz’a alternatif oluşturmak isteyen siyah-beyazlı teknik heyet, gol yollarında aksama yaşanması durumunda devre arası golcü transferi için yeniden düğmeye basacak.

Transferleri tamamen Abdullah Avcı’nın oyun sistemine göre yapan yönetimin, Diaby’nin çok yönlü olması nedeniyle son anda Okaka hamlesinden vazgeçtiği ifade edildi.