Diagne: "Clement’in yakasına yapıştım"

Club Brugge’de kiralık olmasına rağmen Galatasaray’a döneceği belirtilen Mbaye Diagne, kadro dışı kalması konusunda konuştu.



İlk olarak Paris Saint Germain ile oynanan maça değinen Senegalli golcü, “Teknik direktör Clement, beni ısınmaya gönderdi. Isınırken yanına çağırdı, ‘Oyuna gireceksin ve bize yardım edeceksin, anladın mı?’ dedi. Birkaç dakika sonra oyuna girdim ve ceza sahası içerisinde düşürüldüm. Penaltı kazandık. Herkes bilir ki ben penaltı kaçırmam. O penaltıyı nasıl kaçırdığıma hâlâ inanamıyorum” dedi.



Mbaye Diagne, “Kadro dışı kalmamın tek nedeni o penaltı mı sanıyorsunuz? Değil. Ayrıca, Clement’in söyledikleri sonrasında yakasına yapıştım. Clement’in doğruları söylemediğini bilin” ifadesini kullandı.