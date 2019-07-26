Diagne itirafı! 'Yanlış yaptık'

Cim-Bom’da Diagne pişmanlığı yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı bazı yöneticiler Senegalli futbolcu konusunda yanlış bir strateji izlendiğini itiraf ettiler.

Diagne’ye gösterilen taraftar tepkisinin ve sürekli olarak satılacağı yönünde çıkan haberlerin transferini düşünen kulüpler tarafından dikkate alındığını söyleyen yöneticiler, “Biz malımızı değersizleştirirsek tabii ki düşündüğümüz bonservisi alamayız. Halbuki şampiyon takımın rekortmen golcüsü elimizde. Daha iyi bir planlama yapıp Diagne istenmiyor havasını karşı tarafa hissettirmeyebilirdik” yorumunda bulundular.