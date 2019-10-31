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HaberlerDünyadan FutbolDiagne oyuna girdi, golünü attı
31.10.2019 - 07:34 |

Diagne oyuna girdi, golünü attı

Galatasaray'dan kiralık olarak Club Brugge'ye giden Mbaye Diagne gollerine devam ediyor.

Skorer

Belçika ekibinin ligde Zulte Waregem'i deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın 68. dakikasında oyuna giren Senegalli forvet 90'da takımının ikinci golünü kaydetti.

Bu sezon ilk 11'de hiç forma şansı bulamayan golcü futbolcu oyuna sonradan dahil olduğu 4. maçında 3. golünü kaydetti.

Galatasaray'da ise Falcao tartışmaları sürerken taraftarlar tarafından yapılan yorumlarda sorunun performansı hayal kırıklığı yaratan Diagne'de olmadığı yönünde...

Diagne oyuna girdi, golünü attı

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