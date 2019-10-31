Diagne oyuna girdi, golünü attı

Skorer

Belçika ekibinin ligde Zulte Waregem'i deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın 68. dakikasında oyuna giren Senegalli forvet 90'da takımının ikinci golünü kaydetti.

Bu sezon ilk 11'de hiç forma şansı bulamayan golcü futbolcu oyuna sonradan dahil olduğu 4. maçında 3. golünü kaydetti.

Galatasaray'da ise Falcao tartışmaları sürerken taraftarlar tarafından yapılan yorumlarda sorunun performansı hayal kırıklığı yaratan Diagne'de olmadığı yönünde...