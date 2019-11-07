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07.11.2019 - 01:10 | | Fanatik

Diagne takımını yaktı

Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılan Mbaye Diagne, Club Brugge'un 1-0 geride olduğu PSG maçında 76. dakikada penaltı kaçırdı.

Diagne takımını yaktı

Şampiyonlar Ligi A grubu dördüncü maçında PSG kendi sahasında Club Brugge'u ağırladı. Zorlu deplasmanda Belçika ekibi 1-0 gerideyken 76. dakikada Club Brugge, Mbaye Diagne'nin yerde kalmasının ardından penaltı kazandı.

Topun başına Diagne geçti. Galatasaray'dan kiralık olarak Brugge'e transfer olan ve Sarı Kırmızılı forma altında penaltı golleriyle yıldızlaşan Diagne, penaltıyı değerlendiremedi ve takımını olası bir puandan etti.

Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi potası için savaşan Brugge'da teknik direktör Clement kenarda çılgına döndü.

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