Diagne yine görev başında

Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayıp kampa girdi.



Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda savunmada Marcao’nun yokluğunda Donk forma giyecek. Orta sahada ise Terim belinde ağrıları olan Belhanda’yı riske etmeyi düşünmüyor. Tecrübeli hoca, Nzonzi-Seri-Selçuk üçlüsünü orta sahada oynatmayı planlıyor. Cim-Bom’da tartışılan isim Diagne yine en uçta forma giyecek. Sarı-kırmızılılarda kanatlar ise Feghouli ile Babel’e teslim edilecek.

Konya kazanamıyor

Konyaspor, Galatasaray deplasmanında hiç kazanamazken, ligde de sarı-kırmızılıları 25 maçtır yenemedi. Yeşil-beyazlılar son galibiyetini 13 Eylül 2003’te evindeki maçta 1-0’lık sonuçla almıştı.

Konyaspor, lig tarihinde Galatasaray ile İstanbul’da yaptığı hiçbir karşılaşmayı da kazanamadı. Taraflar arasında İstanbul’da yapılan 18 lig maçından 15’ini sarı-kırmızılılar kazandı, 3’ü berabere bitti.

Fatih Terim dönüyor

Galatasaray’da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında takımının başındaki yerini alacak. Geçen sezonun 33. haftasındaki Başakşehir maçında tribüne gönderilen Terim’e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza verilmişti. Tecrübeli teknik adam, cezasının ilkini 2018-2019 sezonunun 34. haftasında, ikincisini TFF Süper Kupa maçında, üçüncüsünü de bu sezonun ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında çekti.

Fatih Terim böylece bugün kulübede yer almaya hak kazandı.