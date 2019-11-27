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27.11.2019 - 08:00 |

Diagne’ye yüz vermedi!

Diagne’nin teknik direktör Clement ile arasındaki sorun, futbolcuyu yıldırdı.

Diagne’ye yüz vermedi!

Club Brugge’e kiralanan Diagne’nin teknik direktör Clement ile arasındaki sorun, futbolcuyu yıldırdı. Diagne’nin, “Club Brugge’da mutlu değilim ve Galatasaray’a ocakta geri dönmek istiyorum” diye haber gönderdiği öne sürüldü. Ancak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kiralık gönderdiği oyuncuya dönüşü konusunda yeşil ışık yakmadı. Cengiz, “Diagne bizim futbolcumuz. Kendisinin hem aile düzeni, futbol düzeni ve her anlamda başarılı olmasını isteriz. Orada gelişmesini diliyoruz” dedi.

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