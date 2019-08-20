Galatasaray eski İkinci Başkanı Hamdi Yasaman, Diagne konusunda acı konuştu.

Radyospor’da gündemi değerlendiren Yasaman, “Mevcut kadronun Şampiyonlar Ligi için yeterli olmadığını düşünüyorum. Golcümüz yok. Diagne alındı ama katkı vermedi. Kasımpaşa’nın ucuza aldığı futbolcuya 10 milyon euronun üzerinde para verdik. Futbolcunun maliyeti çok yüksek. Maliyeti yüksek ama o parayı etmeyecek bir futbolcu. Diagne’yi bize çaktılar! Biz Kasımpaşa’nın sponsoru gibiyiz. Kasımpaşa mali yönden iyi bir durumda. Donk, Eren Derdiyok gibi oyuncular da oradan alınmıştı. Kasımpaşa’nın önemli bir sponsoruyuz. Diagne aldığı paraları başka yerde bulamaz” diye konuştu.

Antalya'da tatil yaptı

Öte yandan Galatasaray’ın satmaya çalıştığı Mbaye Diagne iki günlük izinde Antalya’da tatil yaptı. Kız arkadaşı ile beraber özel jetle İstanbul’a dönen Senegalli futbolcunun uçakta çekilmiş fotoğrafları paylaşması ilk planda, “Transfer olmak için mi seyahat ediyor?” sorusunu akıllara getirdi.

Ancak daha sonra gerçek ortaya çıktı. Futbolcunun tatil için gittiği Antalya’dan döndüğü anlaşıldı. Sarı-kırmızılı taraftar, Diagne’ye sosyal medyadan tepki gösterdi.