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30.10.2019 - 20:30 | | AA

Dick Advocaat, Feyenoord ile anlaştı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, Feyenoord ile anlaştı.

Dick Advocaat, Feyenoord ile anlaştı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, teknik direktörlük görevine bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 72 yaşındaki Advocaat ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Ligde bu sezon oynadığı 11 maçta 14 puan toplayabilen Feyenoord, puan tablosunun 12. basamağında bulunuyor. 

Hollanda Milli Takımı'nda 3 dönem görev alan Advocaat, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV, Glasgow Rangers, Zenit, Sparta Rotterdam ve Utrecht kulüplerinin yanı sıra Rusya Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü üstlenen Advocaat, 2016'nın şubat ile mayıs ayları arasında Feyenoord Kulübünün teknik heyetine danışmanlık yapmıştı.

Dick Advocaat, Feyenoord ile anlaştı

Dick Advocaat, Feyenoord ile anlaştı

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