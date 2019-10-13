Didier Deschamps: "Kazanırsak Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz"

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 8inci maçında evinde Türkiyeyi ağırlayacak olan Fransa Milli Takımında Teknik Direktör Didier Deschamps ve oyuncu Raphael Varane basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, maçın önemini çok iyi bildiklerini vurgulayarak, "Bizle aynı puanda olan bir takımla oynayacağız. İki takım da 3 puan almak için oynayacak. Sadece bir tanesi için avantajlı olacak. Hedefe odaklanmalıyız ve yarın kazanmalıyız. Biz stattayız ve sporla ilgileniyoruz. Siyasi problemler olabilir ama bizim maçımızla doğrudan bir ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok fazla düşünmeden futbol içinde kalmayı tercih ediyoruz. Bu maç hiçbir zaman rövanş değil. Türkiyede yenilmiştik. Bu maç da bir maç. Kendi evimizdeyiz. Bir rövanş değil. Önemli bir maç ama ilk maçta Türkler çok olumlu oynamıştı ama her maç farklıdır" diye konuştu.

"Yarın farklı davranmamız gerekiyor"

Deschamps, siyasi sorularla ilgili ise, "Herkes kendi görüşlerini verebilir ama burada spor çerçevesi içinde kalmak istiyorum" dedi.

İlk maçta pozitif anlamla hiçbir şey yapmadıklarını belirten Deschamps, "Türkler ilk maçta çok çok iyi oynadılar. Yarın farklı davranmamız gerekiyor. Ben şu an yarınki maça odaklandım. Öncelikle toparlanmaya önem veriyoruz. 3 gün arayla iki maç oynamak çok zor. Seyahatler uzun olabiliyor. Dün geldik. Hemen toparlanmaya çalışıyoruz. Yarın tekrar maç var. Bence Türk teknik direktör de aynı sıkıntılarla karşı karşıya. Önceki maçlarla ilgili analizler yapıyordu. İkimizin de durumu aynı aslında. Sadece bu akşamki antrenmanımız var. Yapabileceğimizi yapmaya çalışıyoruz bu kısıtlı vakitte" şeklinde konuştu.

"Türkiye, 18 puanı kesinlikle hak ediyorlar"

"Türkler'de neyden korkuyorsunuz?" sorusuna ise Deschamps, şöyle cevap verdi:

"Türkiye bizim gibi 18 puanı olan, etkili, katı, sert bir takım. Sadece iki gol yediler bugüne kadar. O da duran toplardan. Şu anki konumunu kesinlikle hak ediyorlar. Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu gibi deneyimli, etkili oyuncuları var. Futbola tutkuyla bakan ateşli oynayan bir takım. Karakterli bir takım. Potansiyeli olan bir takım. Burak Yılmaz - Cenk Tosun ikilisi bir arada çok etkili olabiliyor. Oyuna derinlik ve hız katıyorlar. Defans organizasyonu gayet başarılı" dedi.

"Türkler kendi takımlarına çok bağlı ve tutkulu taraftarlar"

Statta yer alacak olan Türk taraftarlarla ilgili gelen soruya ise deneyimli çalıştırıcı, "Yarın kaç Türk taraftar olacağını bilmiyorum. Türkler kendi takımlarına çok bağlı ve tutkulu taraftarlar. Ama diyebiliriz ki iyi bir ambiyans olacak. Önemli olan da bu. Kaç Türk olduğuyla ilgilenmeyeceğiz ama biz yarın kendi evimizde oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kazanırsak Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz"

Yarın kazanmak için gereken her şeyi yapacağız. Kazanırsak Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz.