Didier Drogba, federasyon başkanlığına adaylığını açıkladı!

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Eski Galatasaraylı efsane futbolcu Didier Drogba yaptığı açıklamayla ülkesinde futbol federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

'Bütün bir ulusa etki etmek istiyorum'

Chelsea'den aldığı teklifi reddediğini söyleyen Drogba; 'Chelsea'de kalmam için mükemmel bir teklif aldım. Fakat ben Fildişi futboluna yardım etmek istiyorum, çünkü çok seviyorum. Ben bir liderim ve vizyonum basit bir takım koçluğundan daha büyük. Bir koç sadece bir kulüpte etkilidir ama ben bütün bir ulusa etki etmek istiyorum.' sözleriyle adaylığını açıkladı.