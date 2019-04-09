09.04.2019 - 08:52 |
Diego Costa'ya en az 8 maç ceza!
Atletico Madrid’in Barcelona’ya 2-0 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören Diego Costa’ya 8 maçın üzerinde bir ceza verileceği belirtildi.
Atletico Madrid’in forveti Diego Costa, Barcelona’ya 2-0 yenildikleri mücadelenin 27. dakikasında kırmızı kart görmüştü.
Faul kararına itiraz eden Costa’nın, maçın hakemi Jesus Gil Manzano’nun annesine küfür ettiği tespit edildi.
Costa’ya 8 maçın üzerinde bir ceza verileceği ve ligin bitimine 7 hafta kala sezonu erken kapatacağı bildirildi. (Fanatik)