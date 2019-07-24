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HaberlerFenerbahçeDiego Reyes, Atlas ile anlaştı!
24.07.2019 - 10:02| TAKVİM

Diego Reyes, Atlas ile anlaştı!

Fenerbahçe'nin Meksikalı futbolcusu Diego Reyes ülkesinin takımlarından Atlas’la her konuda anlaştı.

Diego Reyes, Atlas ile anlaştı!

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği ve Ersun Yanal'ın planları arasında yer almayan Diego Reyes ülkesinin takımlarından Atlas ile anlaşma sağladı.

Reyes'in menajerinin F.Bahçe'ye bu anlaşma hakkında bilgi verdiği ve oyuncunun bonservisini istediği öğrenildi.

Ancak Sarı-Lacivertli yönetimin Reyes için bir miktar da olsa bonservis bedeli isteyeceği gelen bilgiler arasında.

 

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