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HaberlerDünyadan Futbol Diego Ribas şoku: Ayağı kırıldı, emekli oluyor!
26.07.2019 - 15:00

Diego Ribas şoku: Ayağı kırıldı, emekli oluyor!

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Diego Ribas, Flamengo’da sıkıntı yaşadı, ayağı kırıldı. 34 yaşındaki futbolcunun emeklilik kararı alacağı aktarıldı.

Diego Ribas şoku: Ayağı kırıldı, emekli oluyor!

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’de 2014-16 yılları arasında oynayan Diego Ribas, şok bir sakatlık geçirdi. Ülkesi Brezilya’da Flamengo forması giyen 34 yaşındaki orta sahanın önceki gece Copa Libertadores mücadelesinde Emelec’le oynadıkları maçta sakatlandı.

Ayağı kırılan tecrübeli futbolcunun uzun bir tedavi ve ameliyat sürecine gireceği bu nedenle futbolu bırakma kararı almaya yakın olduğu vurgulandı.

Diego’nun kısa bir süre içerisinde açıklama yaparak futbola veda edeceğini duyurucağı bildirildi. Brezilya basını da deneyimli yıldızla alakalı bilgilendirmeler yaparak, ciddi bir sıkıntı olduğunu yazdı.

 

 

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