Dile kolay, 50 saat içinde 10 TEK MAÇ iddaa'da! İşte oranlar...

Bahisseverlere müjde!

An itibariyle iddaa bülteninde 10 TEK MAÇ yer alıyor, hem de hepsi 50 saat içinde...

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçı, bu akşam saat 20:30'da Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak ve iddaa'da bu karşılaşma TEK MAÇ olarak oynanabiliyor!

Beşiktaş'ın galibiyetine 1,40 oran açıklandı ve Misli.com üyeleri de en fazla bu tercihe güveniyor...

Bitmedi, bu akşam İngiltere Premier Lig'de Aston Villa'nın konuğu Everton ve bu mücadele de iddaa'da TEK MAÇ olarak bültende yerini almış durumda!

SÜPER LİG'DE DEV MAÇ, TEK MAÇ!

Süper Lig'de 2. haftanın sonucu en çok merak edilen maçı, Başakşehir ile Fenerbahçe'yi bir araya getirecek maçta da TEK MAÇ fırsatı bulunuyor...

İlk olarak 2,20 ile Fenerbahçe favoriydi ama an itibariyle Başakşehir 2,20 ile favori konuma geçti! Misli.com üyeleri ise en çok 1,55 oranıyla "2.5 ÜST" tercihine güveniyor.

BUNDESLIGA'DA HAFTANIN MAÇI HEM CANLI, HEM DE TEK MAÇ!

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke, Veltins Arena'da Bayern'i ağırlıyor... Bundesliga'da haftanın maçını hem Misli.com'dan CANLI olarak izleyebileceksiniz, hem de TEK MAÇ olarak kuponlarınıza ekleyebilirsiniz...

1,25 oranıyla "Bayern kazanır" tercihi şimdiden en çok tercih edilen seçenekler arasında yerini almış durumda!

PREMIER LİG'DE NEFES KESECEK MAÇ, TEK MAÇ!

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu, İstanbul'da Süper Kupa zaferi yaşayan Liverpool, Anfield'da Arsenal'i konuk ediyor.

Premier Lig'de nefes kesecek maç, iddaa'da TEK MAÇ olarak oynanabiliyor...

1,30 oranıyla "Liverpool kazanır" tercihini Misli.com üyelerinin kupona ekleme oranı ise %31!

BİTMEDİ, TRABZONSPOR VE GALATASARAY'IN DA MAÇLARI TEK MAÇ!

Pazar günü saat 19:15'te Trabzonspor'un konuğu Yeni Malatyaspor, 21:45'te ise Galatasaray'ın konuğu Konyaspor olacak.

Süper Lig'de pazar keyfi, TEK MAÇ'larla çıkacak! İki karşılaşmaya da MBS1 avantajıyla oynayabilirsiniz...

PORTEKİZ'DE TEK MAÇ KEYFİ!

Portekiz'ğin iki büyük kulübü, Benfica ile Porto'yu 24 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya getirecek olan karşılaşma da TEK MAÇ fırsatıyla iddaa bülteninde...

VE İTALYA SERIE A!

İtalya Serie A'da yeni sezon, 2 TEK MAÇ ile açılıyor...

25 Ağustos Pazar günü 19:00'da "Udinese-Milan" ve 21:45'te "Sampdoria-Lazio" karşılaşmaları TEK MAÇ seçeneğiyle, an itibariyle bültende!