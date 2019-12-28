Dilmen: Beşiktaş taraftarlarına helal olsun

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının ilk yarısında siyah-beyazlı taraftarlar Başkent ekibinin oyuncularına çıkan kırmızı kartları protesto etti. Rıdvan Dilmen, NTV'de "Yüzde 100 futbol" programında Beşiktaşlı taraftarları tutumundan dolayı tebrik etti.

İşte Dilmen'in yorumları: "Ahmet Nur Çebi'nin TFF'ye yönelik tehditvari açıklaması var. Süre veriyoruz ya kayıtları açıklasınlar, ya da mahkemeye gideceğiz. Bu TFF ve MHK'ya serzeniştir, ültimatomdur. Eleştiridir. Ben açıkçası saygı duymuyorum üsluba.

"Küfür ettiyse katılmam"

Beşiktaş taraftarlarına helal olsun. Vida rakibine faul yapıyor. Hem de kartlık faul. Beşiktaş taraftarı görüyor. Kart vermesi gerektiğini de biliyor taraftar. Hakem gözünün önünde faul vermiyor. Rakip oyuncu itiraz ediyor. İnsansın, itiraz eder ve edilmeyecek pozisyon değil. Sarı kart veriyor. Küfür ettiyse tabii ki katılmam. Zaten adamı bitirmişsin. %100 kartlık faulü vermedin. İtirazını da değerlendirdin, kollama bari. Yoksa kırmızıda değilim. Bunu gören Beşiktaş taraftarı da, Fırat Aydınus ile makara yapıyor. "