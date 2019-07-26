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26.07.2019 - 18:27| DHA

Çaykur Rizespor'dan çifte transfer! Resmen açıklandı...

Süper Lig temsilcisi iki transferi birden açıkladı. Karadeniz ekibi PAOK'tan Dimitrios Chatziisaias ve Zulte Waregem'den Nill De Pauw'u kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor'dan çifte transfer! Resmen açıklandı...

Çaykur Rizespor, Yunanistan Süper Lig takımı PAOK'tan 26 yaşındaki defans oyuncusu Dimitrios Chatziisaias'ı 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağladı. Chatziisaias için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek.

Karadeniz ekibi ayrıca Belçika Jupiler Pro Lig takımı SV Zulte Waregem'de forma giyen orta saha oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Yeşil mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Belçika'nın Jupiler Pro League takımlarından SV Zulte Waregem'de forma giyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Belçika milli takımlarında son 5 yılda 70'den fazla resmi maça çıkan yeni transferimiz Nill De Pauw'a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz" denildi.

 

 

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