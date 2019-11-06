Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasketbol HaberleriDinamo Kursk: 54 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 73
06.11.2019 - 21:16 | | ANKARA (AA)

Dinamo Kursk: 54 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 73

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında Rus ekibi Dinamo Kursk'u 73-54 yendi.

Dinamo Kursk: 54 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 73

Kursk kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 22-16 önde bitiren Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına da 6 sayılık farkı koruyarak (35-41) gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı 17 sayıya çıkaran (41-58) sarı-lacivertliler, sahadan 73-54 galip ayrıldı.

Fenerbahçeli Iagupova, 28 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve 6 top çalmayla maçın en etkili ismi oldu.

Fenerbahçe Öznur Kablo, gruptaki 3. galibiyetini, Dinamo Kursk ise 2. yenilgisini aldı.

Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dinamo Kursk: 54 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 73

Dinamo Kursk: 54 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 73

Vitoria Guimares-Arsenal: 1-1

Vitoria Guimares-Arsenal: 1-1

Trabzonspor'dan gecikmeli idman

Trabzonspor'dan gecikmeli idman

Tsmoki-Minsk: 66 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67

Tsmoki-Minsk: 66 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67

Sıradaki Haber