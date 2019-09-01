Diony sürprizi

Golcü arayan Beşiktaş’ın Saint Etienne forveti Lois Diony’yi kiralamak için görüşmelere başladığı iddia edildi. Fransız basınından L’Equipe’nin haberine göre, yeşil-beyazlıların bu hafta Marsilya ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan futbolcunun Beşiktaş’a kiralanması yönünde kulüplerin görüşme halinde olduğu aktarıldı. 26 yaşındaki Fransız golcünün kulübüyle 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.