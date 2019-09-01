01.09.2019 - 08:00
Diony sürprizi
Saint Etienne forveti Lois Diony için Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı iddia edildi.
Golcü arayan Beşiktaş’ın Saint Etienne forveti Lois Diony’yi kiralamak için görüşmelere başladığı iddia edildi. Fransız basınından L’Equipe’nin haberine göre, yeşil-beyazlıların bu hafta Marsilya ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan futbolcunun Beşiktaş’a kiralanması yönünde kulüplerin görüşme halinde olduğu aktarıldı. 26 yaşındaki Fransız golcünün kulübüyle 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.