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HaberlerFenerbahçeDirar: Ameliyat olmak istiyorum
09.10.2019 - 08:48 |

Dirar: Ameliyat olmak istiyorum

Kasığında ağrılar bulunan Nabil Dirar’a fıtık teşhisi konmuştu. Faslı oyuncu ameliyat olmak istediğini kulübe iletti.

Kasığında ağrılar bulunan Nabil Dirar’a fıtık teşhisi konmuştu. Faslı futbolcu, Hasan Ali’nin yokluğunda sol bekteki tek alternatif olduğu için ağrı kesicilerle sahaya çıkmaya devam etti.

Ancak bu ağrılar Dirar için artık dayanılmaz boyuta geldi. Başarılı oyuncudan ameliyat için Hasan Ali’nin durumunu beklemesi istenmişti. Ancak Dirar’ın teknik heyetle görüşerek, “Ağrılarıma katlanamıyorum. En kısa sürede operasyon geçirmeliyim” talebini ilettiği öğrenildi.

Dirar: Ameliyat olmak istiyorum

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