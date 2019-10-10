Dirar bir ay yok!

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Fenerbahçe’de Nabil Dirar şoku yaşanıyor. Faslı futbolcu dün çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı. Dirar’ın yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.



Sarı-lacivertli ekibi sarsan bu ameliyat öncesinde tecrübeli futbolcunun sakatlığıyla ilgili ciddi detaylar söz konusu. Bu ağrılarla uzun süredir mücadele eden Dirar ameliyat olmayı düşündüğü dönemlerde Hasan Ali’nin sakatlığı yaşandı. Faslı oyuncu Hasan’ın bir türlü dönmemesi ve tabanlığındaki sorununun bir türlü çözülememesi sebebiyle ameliyat kararını erteledi. Kadrodaki sıkıntı sebebiyle sol kanat olmamasına rağmen Hasan Ali’nin yerinde görev yapan tecrübeli futbolcunun son günlerde ağrıları daha da arttı. Hasan Ali’nin artık takıma dönme sürecinin içinde olmasının da etkisiyle ameliyat kararı alındı.

Dirar bu ağrıları sebebiyle maçlarda maksimum %50 kapasiteyle oynuyordu. Hem kendi bölgesi dışında oynayan hem de sakatlığına rağmen forma giyen futbolcunun bu özverisi yeni ortaya çıktı.



Kim oynayacak?

Hasan Ali cuma günü İstanbul’a dönecek. ABD’de tedavisini tamamlamak üzere olan futbolcunun hemen takıma dahil olması zor gözüküyor. Bu nedenle Denizli maçı ve sonraki haftada Dirar ve Hasan Ali olmadan sol kanada çözüm bulunması gerekiyor. Bu konuyla ilgili birkaç opsiyon söz konusu. İlki Isla’nın solda oynayıp sağ bekte Ozan’ın görev yapması. Diğeri Ozan’ın doğrudan sol beke geçmesi. Üçüncü bir alternatif ise Tolga Ciğerci’nin bu bölgeye çekilmesi....