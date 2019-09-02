Dirar’a nazar değdi

Fenerbahçe'de Dirar sezona sol bekte başladı.

Faslı futbolcu buna rağmen ilk iki hafta sahanın en iyilerinden biri olmuştu.

Gazişehir karşısında fileleri sarsan tecrübeli oyuncu, Başakşehir önünde ise son saniyede galibiyeti getiren isim olmuştu. Dirar, dünkü maçta ise savunmada yaptığı hatalar ve isabetsiz paslarıyla vasat bir görüntü sergiledi.