'Diriliş' Emre Mor...

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Milli futbolcu Emre Mor, uzun bir aranın ardından ilk kez futboluyla olumlu puan topladı. Celta Vigo forması giyen Emre, takımının Real Sociedad'a yenildiği Kral Kupası karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

‘Aktif, rakibe basan, iyi top kullanan’

Mücadelenin ikinci yarısında oyundan alınan futbolcunun çıkana kadarki performansı, yenilgiye rağmen geçer not aldı. Bir dönem takımın eski hocasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan Emre'nin aktif, rakibe basan, topu iyi kullanan bir görüntü çizdiği ve uzun zaman sonra ilk kez bu kadar olumlu bir görüntü çizdiği kaydedildi.

Cardoso ile yeni dönem

Celta Vigo maçı kaybetmiş olmasına karşın, bu maçın kendileri için kazançlı tarafının Emre Mor’un oyunu olduğu yorumları yapıldı. Futbolcunun, kendisine ilk 11’de forma şansı veren hocası Miguel Cardoso’nun yüzünü kara çıkarmadığı belirtildi. Celta Vigo’nun başına geçen ay geçen Cardoso’nun Emre’ye her maç yans vermeye başladığı ve iyi dönüşler aldığı vurgulandı.