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03.08.2019 - 08:00

Divan Kurulu seçimi bugün

Beşiktaş’ta olağan divan başkanlık kurulu seçimi bugün yapılacak.

Divan Kurulu seçimi bugün

Beşiktaş’ta olağan divan başkanlık kurulu seçimi bugün yapılacak.

Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı’nda gerçekleştirilecek kongre, ssaat 10.30’da başlayacak.Seçimde, mevcut başkan Tevfik Yamantürk’ün yanı sıra Haluk Karakurt ve eski divan kurulu başkanı Şeref Nasır, siyah-beyazlı kulübün yeni divan kurulu başkanı olmak için yarışacak. Oy verme işleminin saat 17.00’ye kadar süreceği kongrede, yeni divan kurulunun görev süresi 3 yıl olacak.

 

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