MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± dÃ¶nemde teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine getirilen Metin Diyadin,'' Mesleki kariyer olarak bu iÅŸ bir mÃ¼cadeledir ve kendi adÄ±ma baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼nden beri bireysel bir mÃ¼cadele ile bir ÅŸeyleri baÅŸardÄ±k' 'dedi.

Futbolculuk ve teknik adamlÄ±k dÃ¶nemlerinde baÅŸarÄ±larÄ± ile tanÄ±nan Metin Diyadin, AnkaragÃ¼cÃ¼ KulÃ¼bÃ¼'ne teknik direktÃ¶r oldu. BaÅŸkent ekibi ile 1 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma imzalayan Metin Diyadin, DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Bu karakter bu azim zaten yapÄ± olarak bizde var diyen MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ yeni teknik patronu Diyadin, ''ArtÄ± burada en Ã¶nemli faktÃ¶rde AnkaragÃ¼cÃ¼ taraftarÄ±nda olmasÄ± ki buranÄ±n en bÃ¼yÃ¼k itici gÃ¼cÃ¼ taraftardÄ±r. Â AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼n ve yÄ±llardÄ±r BeÅŸtepe'nin havasÄ±nÄ± uzun yÄ±llardÄ±r soluyan biri olarak AnkaragÃ¼cÃ¼ taraftarÄ±dÄ±r. Zorlu dÃ¶nemlerde de bu itici gÃ¼Ã§ olan taraftarlar mÃ¼thiÅŸ bir faktÃ¶rdÃ¼r. BazÄ± yÃ¼zde 20-30'luk eksiklikleri taraftar Ã§ok rahat bir ÅŸekilde doldurabiliyor AnkaragÃ¼cÃ¼'nde. Bu mÃ¼cadeleci taraftar AnkaragÃ¼cÃ¼ ile herzaman beraber oldu. Kendim de aynÄ± mÃ¼cadelenin iÃ§inde bulunacaÄŸÄ±m hiÃ§bir ÅŸey kolay deÄŸil. Bu mÃ¼cadeleyi Ä°nÅŸallah baÅŸardÄ±kÃ§a da camiaya ait olma duygusu da aÄŸÄ±r basacaktÄ±r ki bu Ã¶nemli bir konudur. Onun iÃ§in tabii ki hiÃ§bir ÅŸey kolay deÄŸil. Ne yaparsanÄ±z yapÄ±n ama mÃ¼cadeleyi hep beraber vereceÄŸiz. Bu ruh zaten yÄ±llardÄ±r bildiÄŸim AnkaragÃ¼cÃ¼'nde var. OyuncularÄ±n istek arzusu onlarÄ± iten Ã§ok Ã¶nemli bir gÃ¼Ã§ . Bunu hem saha iÃ§inde hem saha dÄ±ÅŸÄ±nda doÄŸru kullanÄ±p mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca bu sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± sÃ¶ylenilen sÃ¼reÃ§ten iyi Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

''TRANSFER YASAÄžI KADRO DERÄ°NLÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N REALÄ°TE OLARAK SIKINTI''

Transfer yasaÄŸÄ±nÄ±n olmasÄ± kadro derinliÄŸi anlamÄ±nda realite olarak bir sÄ±kÄ±ntÄ± olduÄŸunu belirten tecrÃ¼beli teknik adam, ''Tabii bu sÃ¼reci sÃ¶ylediÄŸiniz gibi yani Ã§ok sakat olmadan hem de takÄ±ma genÃ§ oyuncu katabilirsek ki hak ettiklerinde varsa bu muhakkak olacaktÄ±r. O ÅŸansÄ± yakalayacaklardÄ±r. Bu sÃ¼reci Ã§ok dengeli geÃ§mek durumundayÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ aynÄ± zamanda sezon baÅŸÄ± kampÄ±nÄ± bir arada hepsi bir arada yapmayan bir oyuncu topluluÄŸu. Bu sÃ¼reci Ã§ok iyi planlayarak maÃ§ maÃ§ planlama yaparak gitmek durumundayÄ±z. Ama yine sÃ¶ylÃ¼yorum, en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ hem oyuncular hem bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k faktÃ¶r taraftardÄ±r. Yani buradaki olumlu ÅŸeylerde her ÅŸeyin Ã¶nÃ¼nde bir faktÃ¶r olacaktÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yÄ±llardÄ±r o atmosferleri yaÅŸadÄ±k. Onun nasÄ±l bir duygu olduÄŸunu bilirim. OyuncularÄ±nda o Ã¶rneÄŸin rakiplerden de eÄŸer yÃ¼zde 20-30'luk bir eksik varsa AnkaragÃ¼cÃ¼ taraftarÄ± o eksiÄŸi doldurabilecek kapasitede ve yÃ¼rekte bir camia. Ä°nÅŸallah o gÃ¼Ã§ ile beraber oyuncular ile beraber her hafta bir futbol mÃ¼cadelesi savaÅŸ tabirini Ã§ok kullanmadan futbol mÃ¼cadelesi vereceÄŸiz inÅŸallah" dedi.

''BÄ°RÄ°LERÄ° ANKARAGÃœCÃœ'NE GELMEMÄ°Åž OLABÄ°LÄ°R''

Ã‡ok reel konuÅŸmak gerekirse tabii bÃ¶yle sÃ¼reÃ§te teknik adamlarÄ± tercihlerinde Ã§oÄŸu kullanmayabiliyorlar diyen Diyadin, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ekonomisinden ya da kadrodan, transfer yasaÄŸÄ± nedeniyle birileri de gelmemiÅŸ olabilir ancak bu mÃ¼cadele iÅŸi bir ÅŸeyleri koparabilme baÅŸarabilme de bÃ¶yle oluyor. Her ÅŸey dÃ¶rt dÃ¶rtlÃ¼k her zaman olmuyor. OlmamalÄ± da zaten. GÃ¶nÃ¼l tabii ki isteyebilir ama bazen camialarda olsun sen kendinizde bireysel olarak olsun. BÃ¶yle durumlar olabilir. Ama bÃ¶yle bir ÅŸey olduÄŸunda biliyorum takÄ±mÄ± da biliyorum ortamÄ± da biliyorum ama bu mÃ¼cadeleye girdim. Â Ä°nandÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in geldim. Yine sÃ¶ylÃ¼yorum Ã§ok bÃ¼yÃ¼k itici gÃ¼Ã§ olan taraftarla birlikte bu iÅŸi baÅŸarabiliriz. Bunu 30 yÄ±ldÄ±r Ankara'dayÄ±m en iyi bilenlerden biriyim. Ã‡ok hayranlÄ±k ile izlediÄŸimiz rakip olarak da oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z futbolculuk dÃ¶nemimizde imrendiÄŸimiz AnkaragÃ¼cÃ¼ taraftarÄ±. OnlarÄ±n desteÄŸi verdiÄŸi zaman oyuncularÄ±n minimum yÃ¼zde 20-30'da kapasitesinin artacaÄŸÄ±nÄ± Ã§ok iyi biliyorum, Ã§Ã¼nkÃ¼ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z duygular."

Â

Â