DiyarbakÄ±r annelerinin oturma eylemine Trabzon'dan destek

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n daÄŸa kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±ndan HDP'yi sorumlu tutarak 3 EylÃ¼l'de HDP Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± Ã¶nÃ¼ne gelen DiyarbakÄ±r annelerinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± oturma eylemine bir destek de Trabzonspor tribÃ¼nlerinden geldi.Â

Bordo-mavili taraftarlarÄ±n kuzey kale arkasÄ± tribÃ¼nÃ¼nde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± pankartta ÅŸehit Eren BÃ¼lbÃ¼l ile annesinin fotoÄŸrafÄ±, Trabzonlu ÅŸehit AkÄ±n Ã‡elebi ve HDP binasÄ± Ã¶nÃ¼nde eylem yapan annelerin fotoÄŸrafÄ±na birlikte yer verilerek, "Bu sevda ÅŸehadete akÄ±n akÄ±n erenlerindir, yÃ¼reÄŸi yanÄ±k cesur annelerin sonuna kadar yanÄ±ndayÄ±z." ifadelerine yer verildi.Â

Bordo-mavili taraftarlar, terÃ¶re tepki gÃ¶sterirken "Ã–lÃ¼rÃ¼m TÃ¼rkiyem." ÅŸarkÄ±sÄ± Ã§alÄ±ndÄ±.