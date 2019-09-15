Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerTrabzonsporDiyarbakÄ±r annelerinin oturma eylemine Trabzon'dan destek
15.09.2019 - 21:12 | | AA

DiyarbakÄ±r annelerinin oturma eylemine Trabzon'dan destek

DiyarbakÄ±r annelerinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± oturma eylemine bir destek de Trabzonspor tribÃ¼nlerinden geldi.Â

DiyarbakÄ±r annelerinin oturma eylemine Trabzon'dan destek

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n daÄŸa kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±ndan HDP'yi sorumlu tutarak 3 EylÃ¼l'de HDP Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± Ã¶nÃ¼ne gelen DiyarbakÄ±r annelerinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± oturma eylemine bir destek de Trabzonspor tribÃ¼nlerinden geldi.Â 

Bordo-mavili taraftarlarÄ±n kuzey kale arkasÄ± tribÃ¼nÃ¼nde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± pankartta ÅŸehit Eren BÃ¼lbÃ¼l ile annesinin fotoÄŸrafÄ±, Trabzonlu ÅŸehit AkÄ±n Ã‡elebi ve HDP binasÄ± Ã¶nÃ¼nde eylem yapan annelerin fotoÄŸrafÄ±na birlikte yer verilerek, "Bu sevda ÅŸehadete akÄ±n akÄ±n erenlerindir, yÃ¼reÄŸi yanÄ±k cesur annelerin sonuna kadar yanÄ±ndayÄ±z." ifadelerine yer verildi.Â 

Bordo-mavili taraftarlar, terÃ¶re tepki gÃ¶sterirken "Ã–lÃ¼rÃ¼m TÃ¼rkiyem." ÅŸarkÄ±sÄ± Ã§alÄ±ndÄ±.

    Metin Diyadin: Gol yediÄŸimizdeki kÄ±rÄ±lganlÄ±ÄŸÄ± aÅŸamadÄ±k
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Teksüt BandÄ±rma - Galatasaray DoÄŸa Sigorta: 88-71

    TeksÃ¼t BandÄ±rma - Galatasaray DoÄŸa Sigorta: 88-71

    Ä°stanbul Challenger'da zafer Humbert'in

    Ä°stanbul Challenger'da zafer Humbert'in

    Ä°stanbulspor - Giresunspor: 2-1

    Ä°stanbulspor - Giresunspor: 2-1

    Semih Kaya 2 ay sonra sahada

    Semih Kaya 2 ay sonra sahada

    SÄ±radaki Haber