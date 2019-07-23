Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKayserisporDjedje ve Mensah göze girdi
23.07.2019 - 10:29| KAYSERİ (İHA)

Djedje ve Mensah göze girdi

İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ve Bernard Mensah Avusturya kampında göze giren ikili oldu. İki oyuncu takımın orta sahasının değişmez ikilisi olacak gibi gözüküyor.

Djedje ve Mensah göze girdi

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Fildişi futbolcu Brice Dja Djedje ve Ganalı futbolcu Bernard Mensah’ın arasından su sızmıyor. Yeni transfer Brice Dja Djedje takımı kısa zaman içerisinde uyum sağlarken, Bernard Mensah ile iyi bir ikili oldular.

Yeni sezonda orta sahanın yükünü çekecek olan her iki futbolcunun antrenmanlardaki hırsları ile dikkat çekiyorlar. Hem Mensah hem de Dja Djedje takımın orta sahasının değişmez ikilisi olacak gibi gözüküyor.


Kampta neşeli tavırları ile dikkat çeken iki futbolcu da Kayserispor’da olmaktan dolayı çok mutlu oldukları öğrenildi.

90+ | Eljif Elmas Napoli'de
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cevher Özer'in yeni takımı OGM Ormanspor

Cevher Özer'in yeni takımı OGM Ormanspor

Hazırlık maçı: Chelsea 2-1 Barcelona

Hazırlık maçı: Chelsea 2-1 Barcelona

Yiğit Gökoğlan, Zonguldak Kömürspor'da

Yiğit Gökoğlan, Zonguldak Kömürspor'da

Alparslan Erdem, Karagümrük'te

Alparslan Erdem, Karagümrük'te

Sıradaki Haber