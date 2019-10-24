Djedje'den Samet Aybaba'ya cevap! "Daha 1 hafta önce geldiniz..."

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın "Bir daha bu takımda görmek istemiyoruz." dediği futbolcu Djedje, instagram hesabından Türkçe bir açıklama yayınlayarak cevap verdi.

NE OLMUŞTU

"Djedje'yi bu takımda görmek istemiyoruz"

İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba kulüp tesislerindeki antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada takımla antrenmana çıkmayan bazı futbolcuların durumu için şöyle konuştu:

"Djedje bir müddet bizimle antrenmanlara çıkmayacak. Adebayor'un ayağında sakatlığı var, tedavisi sürüyor ama Djedje ile ilgili kulübün bir yaptırım uygulama zamanı geldi diye düşünüyorum. Onlara da bunu söyledim. Burası marka, markayı yüksek tutmak lazım. Eğer onu yüksek tutmazsanız o zaman başka sorunlar yaşarsınız. Takım bütünlüğüyle ilgili birleştirmeye çalıştığınız şeyleri kaybetmeye başlarsınız. Bu nedenle bir daha Djedje'yi bu takımda görmek istemiyoruz. Hem saha içinde katkısının olmadığından hem de saha dışında takımı rahatsız edecek kötü, disiplinsiz davranışta bulunduğundan. Burada hem içeride hem dışarıda hem de performansla ve davranışla ilgili bir şey yapmazsak takım bütünlüğünü bir araya getiremeyiz."

Aybaba, futbolcuların gereksiz kart gördüğünü vurgulayarak, "Geldiğimiz günden beri arkadaşların niye bu kadar kart gördüğünü zaten konuşuyoruz. Hiç doğru değil. Pozisyon kartı da değil, hep itirazdan. Hadi onu, başarısız giden sonuçları içeride isyan etmeye bağladık ama bunu futbolla yapmalarını tavsiye ettik. Yani sonuçta biz onlarla ilgili arkadaşları ikaz ediyoruz. Onlar da bize söz verdiler ama gene sarı kart var. Ceza vereceğiz, geliştireceğiz. Başarılı olan insan başka şeylerle uğraşmaz işine bakar. 'Daha iyi yapıyorum, daha çok keyif alıyorum' bölümünde olur. Başaramadığınız zaman takım halinde o zaman hakeme hata bulursunuz, rüzgara, toprağa, taraftara, medyaya bir şey bulursunuz." ifadelerini kullandı.