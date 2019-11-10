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10.11.2019 - 20:24 | | AA

Djokovic, Berrettini'yi devirdi!

ATP Finalleri'nin ilk gÃ¼nÃ¼nde SÄ±rp Novak Djokovic, Ä°talyan Matteo Berrettini'yi 2-0 yendi.Â

Djokovic, Berrettini'yi devirdi!

Profesyonel TenisÃ§iler BirliÄŸi (ATP) Finalleri'nin ilk gÃ¼nÃ¼nde SÄ±rp Novak Djokovic, Ä°talyan Matteo Berrettini'yi 2-0 yendi.Â 

Erkekler dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nÄ±n ilk 8 basamaÄŸÄ±ndaki tenisÃ§ileri karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren ATP Finalleri'nin 50'ncisi, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da baÅŸladÄ±.Â 

Bjorn Borg Grubu karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n oynandÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda, 2 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Djokovic ile 8 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Berrettini karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â 

Bir saat 4 dakika sÃ¼ren mÃ¼cadelede rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 maÄŸlup eden Djokovic, sezon sonu turnuvasÄ±na galibiyetle giriÅŸ yaptÄ±.

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