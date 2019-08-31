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31.08.2019 - 10:14| ANKARA (AA)

Djokovic dördüncü tura yükseldi

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic dördüncü tura yükseldi.

Djokovic dördüncü tura yükseldi

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasını daha önce 3 kez kazanan tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Djokovic, üçüncü turda ABD'li Denis Kudla ile karşılaştı.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Djokovic, 2 saat 3 dakikalık mücadelenin ardından 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle rakibini 3-0 mağlup ederek dördüncü tura yükseldi.

Turnuvanın son şampiyonu 32 yaşındaki Sırp tenisçi, bu turda İsviçreli Stan Wawrinka'yla karşılaşacak.

Sürpriz olmadı

Tek erkeklerde beş numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, İspanyol Feliciano Lopez'i 7-6, 4-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek dördüncü turda Alman Dominik Koepfer ile eşleşti.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, vatandaşı Dayana Yastremska'yı 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura adını yazdırdı.

ABD'li 10 numaralı seribaşı Madison Keys ise vatandaşı Sofia Kenin'i 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup ederek dördüncü turda Svitolina'nın rakibi oldu.

 

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