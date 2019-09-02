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02.09.2019 - 10:32| İSTANBUL (AA)

Djokovic'ten ABD Açık'a veda! Sakatlık...

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Djokovic, 4. turda karşılaştığı İsviçreli Wawrinka önünde 3. sette sakatlığı nedeniyle maçtan çekildi.

Djokovic'ten ABD Açık'a veda! Sakatlık...

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, 4. turda elendi.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında geçen yılın şampiyonu Djokovic, 4. turda 23 numaralı seribaşı Stan Wawrinka ile karşılaştı.

Turnuvada 2016'nın şampiyonu Wawrinka, 3'ü ABD Açık'ta olmak üzere 16 grand slam zaferine sahip Djokovic karşısında ilk iki seti 6-4 ve 7-5'lik skorlarla kazanarak 2-0 öne geçti. İsviçreli Wawrinka, üçüncü sette 2-1 üstünlüğü bulunduğu sırada Djokovic'in omuz sakatlığı nedeniyle karşılaşmadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.

ABD Açık'ın 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Alman Dominik Koepfer'i 3-6, 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale kaldı.

Wawrinka ile Medvedev, çeyrek finalde birbirlerine rakip oldu.

Svitolina tur atladı

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, 4. turda 10 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys ile karşı karşıya geldi. Rakibini 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Svitolina, adını çeyrek finale yazdırdı.

Svitolina, çeyrek finalde 16 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta ile eşleşti.

 

 

 

 

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