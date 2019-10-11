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11.10.2019 - 13:40 | | ANKARA (AA)

Djokovic'ten Şanghay Masters'a erken veda

Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nda mücadelede eden  dünya 1 numarası Novak Djokovic, çeyrek finalde Stefanos Tsitsipas'a 2-1  yenilerek elendi.

Djokovic'ten Şanghay Masters'a erken veda

Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu kapsamında  Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde, 1 numaralı  seribaşı Sırbistanlı Djokovic ile dünya sıralamasında 7. basamakta yer alan Yunan  Tsitsipas karşılaştı.

Djokovic karşısında ilk seti 6-3 kaybeden Tsitsipas, oyunda üstünlüğü  ele geçirdiği sonraki setleri 7-5 ve 6-3 alarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Turnuvada yarı finale yükselen 20 yaşındaki Tsitsipas, gelecek ay  Londra'da düzenlenecek ATP Finalleri'ne katılmaya hak kazanan ilk Yunan tenisçi  olmayı da başardı. Djokovic ise kariyerinde ilk kez Şanghay Masters'ta yarı  finale kalamadı

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