‘Doğal bir lider’

İRFAN KURTULMUŞ - KOPENHAG



Danimarka’nın en büyük gazetelerinden Ekstra Bladet’in spor yazarı Mads Glenn Wehlast, Zanka’yı Milliyet Gazetesi için yazdı. Ünlü spor muhabiri, ilginç bir transferin gerçekleşeceğini belirterek şu yorumları yaptı: “Zanka, Fenerbahçe için ilginç bir transfer olacak. Tam bir lider olarak kendini geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda sorumluluk alarak arkadaşlarını yöneten biri oldu. Oyuncu olarak düzeyini belirgin bir şekilde yükseltirken, istikrarlı bir futbolcu olduğunu da performansıyla gösterdi. Maç kondüsiyonu eksik ve Mart 2019’dan beri Huddersfield’ta oynamadı. Fakat buna karşın kötü bir futbolcu konumuna da düşmedi. Takımda yer almamasının nedeni kendisini kulübe getiren teknik direktör David Wagner’in işine son verilmiş olması. İtalya’nın Sampdoria takımından Fransa’nın Lyon kulübüne 225 milyon kron(190 milyon TL) gibi Danimarka’nın en pahalı transferi olan Joachim Andersen’e rağmen, Danimarka Milli Takımı’nda Zanka’nın, Simon Kjaer’in vazgeçilmez partneri olacağı kesin. İkisi gayet uyumlu olduklarını zaten gösterdiler.”