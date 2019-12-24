Doğru yerde oynayınca

SENAD OK

24 yaşındaki futbolcu esas bölgesi olan 8 numarada oynayınca etkisini hemen gösterdi. Zorlu mücadeleye kaptan olarak çıkan başarılı isim, hem Gustavo’yu rahatlattı hem de özel şut antrenmanları ile artan özgüveni sayesinde geceye damgasını vurdu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sahanın yıldızı Ozan Tufan oldu. 24 yaşındaki futbolcunun bu pefromansının altında yatan birçok etken söz konusu olsa da ana faktör doğru yerde oynaması oldu. Emre Belözoğlu’nun yokluğunda 8 numarada oynayan Ozan, bu sayede orijinal pozisyonuna dönmüş oldu.

Geçen yıl Alanyaspor’da da yıldızlaştığı mevkiye tekrar dönen yıldız oyuncu, Bursaspor’da da ilk parladığı dönemlerde de bu bölgede görev almıştı. Ozan, bu sezon birçok maçta sağ kanatta maçta forma giymişti.



Kendini buldu

Bu duruma rağmen pformu iyi olan genç isim, en iyi performansını ise 8 numara oynadığı Beşiktaş maçında gösterdi.

Etkili oyununu attığı uzak mesafe şutla süsleyen Ozan’ın çalışmalarda yaptığı özel şut antrenmanlarının bu golde etkisi çok. Bunun kadar önemli olan bir başka konu ise özgüven ile topa vurması oldu.

Önceki sezonlara göre daha olgun ve özgüveni yüksek olan Ozan oynadıkça kendini buldu. Bu durum da sarı-lacivertli yıldızın oyununa ve attığı şutlara olumlu yansıdı.

Ozan’ın kendi bölgesinde oynamasıyla orta sahada direnç ve tempo arttı. Maçın bir diğer yıldızı da Gustavo oldu. Bunda Brezilyalı’nın Ozan ile oynamasının etkili olduğu ifade ediliyor.



Artık yerinde

Ozan’ın bundan sonra mecburi değişikliler olmadığı sürece kendi bölgesinde oynayacağı öğrenildi. Sözleşmesi sona erecek Ozan Tufan için yeni sözleşme görüşmeleri yapılıyor. Bu çerçevede kulübün önerisine karşılık Ozan da kendi kafasındaki şartları, mukavele süresini ve ücretini yetkililere iletti. Artık son söz sarı-lacivertli kulüpte. Ozan yönetimin kendisine vereceği cevabı bekliyor. İki tarafın ortak bir noktada anlaşması bekleniyor.